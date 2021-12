Mancini è fiducioso | “andremo al Mondiale Futuro? Mi manca allenare ogni giorno”

(Di sabato 11 dicembre 2021) La Nazionale italiana dovrà passare dagli spareggi per accedere alin Qatar del 2022, la squadra è reduce da alcune prestazioni deludenti. Il Ct Robertoè, però,come riporta in una intervista a L’Equipe: “abbiamo avuto tante occasioni di qualificarci prima, solo che i dettagli che prima ci giravano a favore ci sono girati contro.al? Dopo i playoff”. “Contro la Svizzera abbiamo dominato entrambe le sfide, senza vincerne una. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al. Sappiamo di avere le qualità per vincere e lo faremo”. “In Nazionale, se non vai a un, devi aspettare quattro anni, che nella carriera di un calciatore sono un tempo lungo. Oggi siamo di nuovo in una situazione ...

