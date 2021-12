LIVE Snowboard | PGS Bannoye in DIRETTA | avanzano ben 5 azzurri | ma escono March e Fischnaller

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.00 Nessuna azzurra qualificata nel PGS femminile. Nadya Ochner, 18ma, ha mancato l'accesso al tabellone finale per soli 11 centesimi. Niente da fare neanche per Lucia Dalmasso, 24ma. 7.59 Sono da poco terminate le qualificazioni. Ben 5qualificati in campo maschile per il tabellone ad eliminazione: 3° Daniele Bagozza, 6° Mirko Felicetti, 10° Edwin Coratti, 11° Gabriel Messner, 16° Maurizio Bormolini. Eliminati a sorpresa i veterani Aarone Roland, rispettivamente 19° e 22°. Davanti a tutti lo sloveno Mastnak. 7.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostradel PGS di(Russia).