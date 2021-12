Juventus, Arthur via a gennaio? Parla l’agente (Di sabato 11 dicembre 2021) Arthur contro il Venezia non ci sarà per un ritardo all’allenamento; il suo procuratore ha voluto chiarire una situazione piuttosto scomoda. Arthur (Getty Images)La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha mostrato notevoli carenze a centrocampo; ai bianconeri manca un giocatore in grado di alzare la qualità del gioco e trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Allegri ha bisogno di un elemento del genere per sviluppare nel migliore dei modi il suo 4-3-3 e la società proverà ad accontentarlo. L’obiettivo è Zakaria del Borussia Monchengladbach; operazione non semplice vista la numerosa concorrenza, specialmente del Manchester City. La Juventus, però, è decisa a chiudere il prima possibile la trattativa per il centrocampista svizzero; mossa di mercato resa necessaria dalla situazione di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 dicembre 2021)contro il Venezia non ci sarà per un ritardo all’allenamento; il suo procuratore ha voluto chiarire una situazione piuttosto scomoda.(Getty Images)La, in questa prima parte di stagione, ha mostrato notevoli carenze a centrocampo; ai bianconeri manca un giocatore in grado di alzare la qualità del gioco e trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Allegri ha bisogno di un elemento del genere per sviluppare nel migliore dei modi il suo 4-3-3 e la società proverà ad accontentarlo. L’obiettivo è Zakaria del Borussia Monchengladbach; operazione non semplice vista la numerosa concorrenza, specialmente del Manchester City. La, però, è decisa a chiudere il prima possibile la trattativa per il centrocampista svizzero; mossa di mercato resa necessaria dalla situazione di ...

