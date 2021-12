Joao Pedro apre alla nazionale | “All’Italia devo tutto”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Mancini sta cercando rinforzi per i playoff del prossimo marzo e tutte le strade portano verso, attaccante brasiliano del Cagliari con cittadinanza italiana dal 2017. Da inizio stagione ha realizzato nove goal e tre assist in sedici presenze, l’unico attaccante Italiano con numeri migliori dei suoi è Ciro Immobile.si è svelato ai giornalisti della Gazzetta dello Sport: “Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato loa questo Paese. Ho trovato mia moglie e sono nati i miei figli. L’Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me, anche se non dovesse succedere nulla“. Simone Borghi