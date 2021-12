Highlights e gol Udinese-Milan 1-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 11 dicembre 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Udinese-Milan, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena va in scena la prima di Cioffi dopo l’esonero di Luca Gotti e i padroni di casa cominciano alla grande la partita, passando in vantaggio grazie a Beto che approfitta di una disattenzione clamorosa della difesa del Milan e batte Maignan. I rossoneri giocano un primo tempo incolore, Pioli cambia il centrocampo e prova a dare una scossa ma le occasioni tardano ad arrivare e anzi, è Beto ad avere la palla del 2-0 a tu per tu con Maignan. Nel finale, al minuto novantadue, ci pensa Zlatan Ibrahimovic che si piega alla grande e fa 1-1. Poi espulso Success per una rissa all’ultimo minuto. LA SVISTA SULLA ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena va in scena la prima di Cioffi dopo l’esonero di Luca Gotti e i padroni di casa cominciano alla grande la partita, passando in vantaggio grazie a Beto che approfitta di una disattenzione clamorosa della difesa dele batte Maignan. I rossoneri giocano un primo tempo incolore, Pioli cambia il centrocampo e prova a dare una scossa ma le occasioni tardano ad arrivare e anzi, è Beto ad avere la palla del 2-0 a tu per tu con Maignan. Nel finale, al minuto novantadue, ci pensa Zlatan Ibrahimovic che si piega alla grande e fa 1-1. Poi espulso Success per una rissa all’ultimo minuto. LA SVISTA SULLA ...

