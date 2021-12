Fiorentina-Salernitana 4-0 il finale Numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di sabato 11 dicembre 2021) Laha superato per 4-0 lanella gara valida per la 17ma giornata di Serie A disputata al ‘Franchi’. Rete di Bonaventura al 31?, doppietta di Vlahovic al 51? e 84? e poker fioale firmato da Maleh al 90?. Laha vinto cinque partite interne di campionato di fila segnando sempre almeno tre reti per la prima volta dal 1960. Laha ottenuto almeno 30 punti nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16 (35 in quell’occasione). I 21 gol segnati dallanelle prime otto partite interne di un campionato di Serie A rappresentano un record in casa a questo punto della stagione per la Viola dal 1960/61 (22). Dusan Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Serie A in un ...