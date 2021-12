Bilotti M5S | “Una legge ad hoc per piccoli borghi e aree interne”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUnaad hoc per promuovere il turismo neie lo sviluppo delle: è questa la battaglia della deputata salernitana del Movimento 5 Stelle Annaper contribuire, in maniera concreta, al decollo di quei territori che vantano un patrimonio agroalimentare inestimabile, capace di raccontare la nostra storia e la nostra identità. “Fin dall’inizio del mio mandato, mi sono sempre fortemente impegnata per la valorizzazione a tutto campo delle realtà e delle eccellenze delle. La riqualificazione delle nostre zone deve partire da un rilancio economico che punti in primis sul turismo di qualità e sui prodotti enogastronomici di cui i nostri territori sono ricchi. Per questo, nella mia ...