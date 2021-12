Bayern Monaco, Lewandowski a secco per due gare consecutive: non accadeva da più di un anno (Di sabato 11 dicembre 2021) Robert Lewandowski continua a far parlare di sé. Questa volta non si tratta di Pallone d’Oro o gol fantastici, ma di astinenza dalla rete. L’attaccante del Bayern Monaco, infatti, non è riuscito a segnare in Champions League contro il Barcellona e oggi in Bundesliga con il Mainz, restando a secco per due partite consecutive. Tale situazione per il polacco non si presentava da addirittura più di un anno, per la precisione da settembre 2020, quando non segnò in Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund e in campionato contro l’Hoffenheim. In un certo senso anche questo per Lewandowski può essere considerato un evento. SITO Bayern SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Robertcontinua a far parlare di sé. Questa volta non si tratta di Pallone d’Oro o gol fantastici, ma di astinenza dalla rete. L’attaccante del, infatti, non è riuscito a segnare in Champions League contro il Barcellona e oggi in Bundesliga con il Mainz, restando aper due partite. Tale situazione per il polacco non si presentava da addirittura più di un, per la precisione da settembre 2020, quando non segnò in Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund e in campionato contro l’Hoffenheim. In un certo senso anche questo perpuò essere considerato un evento. SITOSportFace.

