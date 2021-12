Ballando, la lezione di Arisa. E Simone Di Pasquale annuncia l’addio (Di sabato 11 dicembre 2021) La seconda semifinale di Ballando con le stelle è arrivata e come sempre, oltre alla gara, c’è spazio per momenti emozionanti e di riflessione. È quello che è accaduto con Arisa e con lo storico ballerino e maestro della trasmissione, Simone Di Pasquale, che ha annunciato il suo addio definitivo al programma, dopo 16 partecipazioni collezionate dal lontano 2015. Arisa, la lezione che fa riflettere Dopo essersi esibita sulle note di Toxic di Britney Spears in una coreografia sensuale con il ballerino Vito Coppola, dimostrando ancora una volta l’esistenza di una complicità incredibile, Selvaggia Lucarelli si è soffermata per qualche secondo sulla fisicità di Arisa, facendole un complimento che la cantante ha certamente gradito. La giudice, infatti, ha ... Leggi su dilei (Di sabato 11 dicembre 2021) La seconda semifinale dicon le stelle è arrivata e come sempre, oltre alla gara, c’è spazio per momenti emozionanti e di riflessione. È quello che è accaduto cone con lo storico ballerino e maestro della trasmissione,Di, che hato il suo addio definitivo al programma, dopo 16 partecipazioni collezionate dal lontano 2015., lache fa riflettere Dopo essersi esibita sulle note di Toxic di Britney Spears in una coreografia sensuale con il ballerino Vito Coppola, dimostrando ancora una volta l’esistenza di una complicità incredibile, Selvaggia Lucarelli si è soffermata per qualche secondo sulla fisicità di, facendole un complimento che la cantante ha certamente gradito. La giudice, infatti, ha ...

