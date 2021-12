Un miliardo in più contro il caro-bollette. Ma Cgil e Uil confermano lo sciopero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – Il governo Draghi stanzia un miliardo in più contro il caro-bollette, ma per Cgil e Uil non basta: confermato lo sciopero generale di otto ore del 16 dicembre. Le risorse per ridurre il rincaro delle bollette verranno da un fondo che potrà arrivare a 3,8 miliardi. L’impennata dei prezzi dei beni energetici ha già spinto il governo a intervenire con uno stanziamento di due miliardi nella legge di Bilancio. Ma l’esecutivo intende incrementare ulteriormente la cifra, portando il totale del fondo utilizzato per mitigare gli effetti del rincaro di gas e luce a quota 3,8 miliardi. Ossia quasi la metà di quanto stanziato per ridurre le tasse. I fondi stanziati dal decreto approvato ieri in Cdm In attesa dell’avvio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – Il governo Draghi stanzia unin piùil, ma pere Uil non basta: confermato logenerale di otto ore del 16 dicembre. Le risorse per ridurre il rindelleverranno da un fondo che potrà arrivare a 3,8 miliardi. L’impennata dei prezzi dei beni energetici ha già spinto il governo a intervenire con uno stanziamento di due miliardi nella legge di Bilancio. Ma l’esecutivo intende incrementare ulteriormente la cifra, portando il totale del fondo utilizzato per mitigare gli effetti del rindi gas e luce a quota 3,8 miliardi. Ossia quasi la metà di quanto stanziato per ridurre le tasse. I fondi stanziati dal decreto approvato ieri in Cdm In attesa dell’avvio ...

