“Uà – Uomo di varie età” | gli ospiti del secondo appuntamento

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5,con “Uà –dietà”, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. Una nuova serata-evento con protagonisti d’eccezione come Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello (voce), Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero. Glisi alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione ...

Sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con "Uà - Uomo di varie età", il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni.Una nuova ser ...