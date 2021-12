“Ti abbiamo scoperta” GF Vip | Miriana Trevisan beccata dal pubblico | “Tu e Gianmaria…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Al GF Vip tiene banco il personaggio di Soleil Sorge. Vuoi per la storia con Alex Belli e le conseguenze sulla relazione dell’attore con Delia Duran. Vuoi per i rapporti, non sempre ottimali, diciamo così, con le altre inquiline della casa. Recentemente ha fatto discutere lo scontro, non il primo, con Sophie Codegoni. Da tempo le due si punzecchiano, si lanciano frecciatine, allusioni. Sostengono di sapere molte cose l’una dell’altra, ma non si è ancora capito cosa. Almeno fino a oggi. Quando Sophie Codegoni ha raccontato una storia mai sentita prima. La 19enne dopo aver litigato con la Sorge si è chiusa in camera con Gianmaria eed ha parlato di una cena dalla quale Soleil sarebbe stata cacciata. “Quella non dovrebbe proprio stuzzicarmi – ha detto Sophie Codegoni – Poi soprattutto con le cose che so di lei. Parlo di tante robe successe prima del GF Vip. Che ...