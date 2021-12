Sky: Quasi impossibile che Fabian Ruiz recuperi per l’Empoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fabian Ruiz non recupera, è Quasi impossibile che possa esserci con l’Empoli. Così riferisce il giornalista di Sky Francesco Modugno che, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo anche oggi ha fatto solo terapie e palestra, non ci sono i segnali di un recupero lampo. Modugno ha aggiornato pure sulle condizioni di Insigne ed Anguissa. «Per Insigne ed Anguissa, invece, c’è più ottimismo. Ma dipenderà molto dalle sensazioni che avranno loro stessi soprattutto domani» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021)non recupera, èche possa esserci con. Così riferisce il giornalista di Sky Francesco Modugno che, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo anche oggi ha fatto solo terapie e palestra, non ci sono i segnali di un recupero lampo. Modugno ha aggiornato pure sulle condizioni di Insigne ed Anguissa. «Per Insigne ed Anguissa, invece, c’è più ottimismo. Ma dipenderà molto dalle sensazioni che avranno loro stessi soprattutto domani» L'articolo ilNapolista.

