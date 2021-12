Simone Biles atleta dell'anno secondo Time per il coraggio di dire "basta" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Simone Biles è stata nominata atleta dell’anno dalla rivista “Time”. Motivo del riconoscimento assegnato dalla celebre testata con sede a Manhattan è che la Biles “con gli occhi del mondo puntati su di sé, fece il passo straordinario di dire: basta”. Il riferimento è ai Giochi di Tokyo, quando la ginnasta, 24 anni e una carriera straordinaria, a gare in corso e motivando il ritiro dalle finali di varie specialità, parlò dei propri “demoni interiori”, ovvero disturbi d’ansia e i “twiestis”, improvvisi blocchi mentali che le facevano perdere l’orientamento durante gli esercizi, e spiegò di volersi concentrare “sulla salute mentale e il mio benessere”. “Un mese dopo i Giochi, Biles ha mostrato ancora una volta la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)è stata nominatadalla rivista “”. Motivo del riconoscimento assegnato dalla celebre testata con sede a Manhattan è che la“con gli occhi del mondo puntati su di sé, fece il passo straordinario di”. Il riferimento è ai Giochi di Tokyo, quando la ginnasta, 24 anni e una carriera straordinaria, a gare in corso e motivando il ritiro dalle finali di varie specialità, parlò dei propri “demoni interiori”, ovvero disturbi d’ansia e i “twiestis”, improvvisi blocchi mentali che le facevano perdere l’orientamento durante gli esercizi, e spiegò di volersi concentrare “sulla salute mentale e il mio benessere”. “Un mese dopo i Giochi,ha mostrato ancora una volta la sua ...

