Serie A, Inter-Cagliari: data, oraie diretta TV (Di venerdì 10 dicembre 2021) Inter-Cagliari: diretta TV e streaming Torna in campo la Serie A per la diciassettesima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Cagliari di Walter Mazzarri che si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 12 dicembre: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Cagliari in streaming La sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra nerazzurri e rossoblù sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Hellas Verona. FC ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)TV e streaming Torna in campo laA per la diciassettesima giornata del girone di an. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e ildi Walter Mazzarri che si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 12 dicembre: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra nerazzurri e rossoblù sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to theA football match between FCnazionale and Hellas Verona. FC ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter: Correa torna per il tour de force di gennaio, ma con il Cagliari si rivede #DeVrij - Gazzetta_it : Inter all’italiana: in cima Scamacca e Frattesi, poi Raspadori, Viti... - Gazzetta_it : Inter, il rigore è di casa. #Inzaghi 'specialista' del dischetto - interchannel_ic : IL SECOLO DI PRISCO ???? 100 anni fa nasceva a Milano Peppino Prisco «I tifosi interisti non si preoccupino: dopo ta… - CorSport : Paura #Inter, #Zhang trascinato nel default di Evergrande -