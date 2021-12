Rose bianche e rosse e gli amici per l’ultimo saluto a Lina Wertmuller (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rose bianche e rosse, anche quelle inviate da Sophia Loren (‘dalla tua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto giovani, gli amici della figlia Maria, per rendere l’ultimo omaggio, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella capitale, a Lina Wertmuller, adagiata in una bara aperta. Diversi i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo giunti da questa mattina a renderle omaggio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto la salma e i parenti in Campidoglio, poi sono arrivati l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, l’attrice Veronica Pivetti e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. “Lina ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021), anche quelle inviate da Sophia Loren (‘dalla tua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto giovani, glidella figlia Maria, per rendereomaggio, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella capitale, a, adagiata in una bara aperta. Diversi i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo giunti da questa mattina a renderle omaggio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto la salma e i parenti in Campidoglio, poi sono arrivati l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, l’attrice Veronica Pivetti e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. “...

