Pettegolezzi in casa al Gf Vip: Sophie Codegoni sparla di Soleil Sorge (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sophie Codegoni, dopo la lite con Soleil, la sparla con Gianmaria, ammettendo che sa delle cose su di lei che non riguardano Il Grande Fratello Vip Che tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge non corra buon sangue è cosa risaputa. Dentro la casa tra le due ragazze si creano momenti di dissapori con Soleil che spesso attacca la sua compagna d’avventura. Stavolta però Sophie sembra non mollare e con Gianmaria, ex di Soleil Sorge, attacca a sua volta la fashion blogger dichiarando di sapere tante cose sul suo conto. Così Sophie, dopo l’ennesimo litigio con la Sorge, si è chiusa in camera con Gianmaria Adinolfi e i due hanno parlato proprio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021), dopo la lite con, lacon Gianmaria, ammettendo che sa delle cose su di lei che non riguardano Il Grande Fratello Vip Che tranon corra buon sangue è cosa risaputa. Dentro latra le due ragazze si creano momenti di dissapori conche spesso attacca la sua compagna d’avventura. Stavolta peròsembra non mollare e con Gianmaria, ex di, attacca a sua volta la fashion blogger dichiarando di sapere tante cose sul suo conto. Così, dopo l’ennesimo litigio con la, si è chiusa in camera con Gianmaria Adinolfi e i due hanno parlato proprio ...

Advertising

361_magazine : Sophie Codegoni, dopo la lite con Soleil, la sparla con Gianmaria, ammettendo che sa delle cose su di lei che non r… - sweetenerxeleeh : RT @rossR5sos: Secondo me i pettegolezzi in una casa ci stanno, ma non si giudicano mai le insicurezze e i corpi degli altri, neanche in ma… - rossR5sos : Secondo me i pettegolezzi in una casa ci stanno, ma non si giudicano mai le insicurezze e i corpi degli altri, nean… - _perries : RT @ishmael_ndostai: @ spottata la signora davanti alla porta di casa che fa pettegolezzi - ishmael_ndostai : @ spottata la signora davanti alla porta di casa che fa pettegolezzi -