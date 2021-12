Pensione a 63 anni: scende il requisito contributivo, ecco per chi basteranno 30 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il pacchetto pensioni della legge di Bilancio è tra gli argomenti più discussi in seno alla maggioranza di governo. E forse è la materia pensionistica quella che più ingessa l'iter della legge di Bilancio 2022. Tra polemiche, proposte ed emendamenti, entro fine anno la manovra di Bilancio deve essere definita per entrare in vigore nel 2022. Adesso in Senato si stanno valutando gli ultimi emendamenti prima di licenziare definitivamente il testo della manovra. Tra questi uno importante riguarda l'Ape sociale. Un emendamento che vuole estendere dal punto di vista dei requisiti, la misura, a determinate categorie. Si valuta di ridurre il requisito contributivo per la misura che nel 2022 verrà certamente confermata nonostante la sua scadenza fissata per il 31 dicembre 2021. Pensione a 63 anni anche nel ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il pacchetto pensioni della legge di Bilancio è tra gli argomenti più discussi in seno alla maggioranza di governo. E forse è la materia pensionistica quella che più ingessa l'iter della legge di Bilancio 2022. Tra polemiche, proposte ed emendamenti, entro fine anno la manovra di Bilancio deve essere definita per entrare in vigore nel 2022. Adesso in Senato si stanno valutando gli ultimi emendamenti prima di licenziare definitivamente il testo della manovra. Tra questi uno importante riguarda l'Ape sociale. Un emendamento che vuole estendere dal punto di vista dei requisiti, la misura, a determinate categorie. Si valuta di ridurre ilper la misura che nel 2022 verrà certamente confermata nonostante la sua scadenza fissata per il 31 dicembre 2021.a 63anche nel ...

