No vax, 33 bambini non vanno più a scuola a Pesaro: li istruiscono i parenti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Trentatrè bambini che dovrebbero frequentare la scuola dell’obbligo restano a casa . I genitori, infatti, essendo dichiaratamente no mask e no vax , si oppongono all’uso della mascherina in classe.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021) Trentatrèche dovrebbero frequentare ladell’obbligo restano a casa . I genitori, infatti, essendo dichiaratamente no mask e no vax , si oppongono all’uso della mascherina in classe....

Advertising

stanzaselvaggia : Non sono riuscita a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positivi… - fattoquotidiano : De Luca: “Buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili. Anche a causa loro siamo co… - borghi_claudio : @_PistisSophia @v3rd3acqua Non posso parlare per altri che per me: di vaccinazione covid per bambini ne ho parlato… - peppesava : RT @Ragusanews: L'87% dei ricoverati è no vax, la vittoria sul Covid è in mano ai bambini - Ragusanews : L'87% dei ricoverati è no vax, la vittoria sul Covid è in mano ai bambini -