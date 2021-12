Napoli e Inter da colpi di scena: le due big superano Real, City e Liverpool (Di venerdì 10 dicembre 2021) Napoli e Inter da colpi di scena: le due big di Serie A superano Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Ecco perché. Secondo quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 10 dicembre 2021)dadi: le due big di Serie AMadrid,e Manchester. Ecco perché. Secondo quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

OptaPaolo : 119 e 118 - #Napoli (119) e #Inter (118) sono le 2 squadre ad aver effettuato piú conclusioni nella fase a gironi d… - Eurosport_IT : ???? Le italiane in Europa: ?? #UCL : Juventus e Inter agli ottavi ?? #UEL : Lazio, Napoli e Atalanta ai 16esimi ??… - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - Omar59417381 : RT @capuanogio: Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24° #Inter… - FredenSander : Classifica Serie A dalla 4º giornata in poi: #Atalanta 30 #Inter 30 #Milan 27 #Napoli 27 #Juventus 26 #HellasVerona… -