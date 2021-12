MILLY CARLUCCI: TUTTA LA RAI PER ACCOGLIERE MONICA BELLUCCI, UN CODAZZO MAI VISTO! (Di venerdì 10 dicembre 2021) MONICA BELLUCCI è arrivata a Roma, creando un delirio all’Auditorium Rai di Roma, la casa di Ballando con le Stelle. Ad ACCOGLIERE la diva del cinema MILLY CARLUCCI e TUTTA la Rai come ha svelato la conduttrice alla Vita in Diretta. Quando arriva il ballerino per una notte tutti sono affaccendati in altre cose. Oggi pomeriggio quando MONICA BELLUCCI è arrivata c’erano 5 registi, 4 direttori della fotografia, tutti gli autori riuniti, un CODAZZO di assistenti. TUTTA la Rai era intorno a MONICA BELLUCCI… chissà perché? MONICA BELLUCCI ballerà un tango con Simone Di Pasquale, il decano dei maestri di Ballando. Lui è il simbolo di Ballando, un socio ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 dicembre 2021)è arrivata a Roma, creando un delirio all’Auditorium Rai di Roma, la casa di Ballando con le Stelle. Adla diva del cinemala Rai come ha svelato la conduttrice alla Vita in Diretta. Quando arriva il ballerino per una notte tutti sono affaccendati in altre cose. Oggi pomeriggio quandoè arrivata c’erano 5 registi, 4 direttori della fotografia, tutti gli autori riuniti, undi assistenti.la Rai era intorno a… chissà perché?ballerà un tango con Simone Di Pasquale, il decano dei maestri di Ballando. Lui è il simbolo di Ballando, un socio ...

