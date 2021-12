Migranti, l’Europa ricomincia a parlare di redistribuzione ma con obbligo di solidarietà (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' ripartita nel Consiglio Affari interni, a Bruxelles, la discussione fra i ministri dell'Ue sugli aspetti più controversi del Patto sull'immigrazione e l'asilo, bloccati da più di un anno, con la prospettiva di affrontarli durante le presidenza di turno francese del Consiglio Ue, nel prossimo semestre. E si ricomincia a parlare di redistribuzione ("relocation") fra gli altri Stati membri dei Migranti irregolari e dei richiedenti asilo, senza lasciare l'onere della loro gestione esclusivamente sulle spalle del paese di primo arrivo, come prescrive il Regolamento di Dublino attualmente in vigore. A spese degli Stati membri del Sud Europa affacciati sul Mediterraneo. Dopo la presentazione della proposta del Patto da parte della Commissione, nel settembre 2020, la discussione era rimasta bloccata su questo punto, e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' ripartita nel Consiglio Affari interni, a Bruxelles, la discussione fra i ministri dell'Ue sugli aspetti più controversi del Patto sull'immigrazione e l'asilo, bloccati da più di un anno, con la prospettiva di affrontarli durante le presidenza di turno francese del Consiglio Ue, nel prossimo semestre. E sidi("relocation") fra gli altri Stati membri deiirregolari e dei richiedenti asilo, senza lasciare l'onere della loro gestione esclusivamente sulle spalle del paese di primo arrivo, come prescrive il Regolamento di Dublino attualmente in vigore. A spese degli Stati membri del Sud Europa affacciati sul Mediterraneo. Dopo la presentazione della proposta del Patto da parte della Commissione, nel settembre 2020, la discussione era rimasta bloccata su questo punto, e ...

