Lo sciopero generale Motivazioni difficili (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ultimo sciopero generale, prima di quello ora annunciato, si è tenuto ben otto anni fa, nel 2014. Anche allora, l’iniziativa fu di Cgil e Uil, anche allora la Cisl si smarcò. Tutti gli scioperi generali hanno un fondo politico, ma il motivo di allora fu almeno in apparenza più sindacale, perché esprimeva il dissenso sul jobs act, che introduceva il contratto a tutela crescente. In realtà, dentro l’operazione, c’era la cancellazione di un feticcio, l’articolo 18, che risaliva addirittura al 1970, e che mai nessuno, prima del governo Renzi, aveva saputo intaccare. Anche lì, dunque, politica pura, con accompagnamento di lugubri previsioni di licenziamenti di massa. Così non è poi avvenuto, anzi nei primi anni di attuazione gli occupati sono cresciuti, anche a tempo indeterminato. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ultimo, prima di quello ora annunciato, si è tenuto ben otto anni fa, nel 2014. Anche allora, l’iniziativa fu di Cgil e Uil, anche allora la Cisl si smarcò. Tutti gli scioperi generali hanno un fondo politico, ma il motivo di allora fu almeno in apparenza più sindacale, perché esprimeva il dissenso sul jobs act, che introduceva il contratto a tutela crescente. In realtà, dentro l’operazione, c’era la cancellazione di un feticcio, l’articolo 18, che risaliva addirittura al 1970, e che mai nessuno, prima del governo Renzi, aveva saputo intaccare. Anche lì, dunque, politica pura, con accompagnamento di lugubri previsioni di licenziamenti di massa. Così non è poi avvenuto, anzi nei primi anni di attuazione gli occupati sono cresciuti, anche a tempo indeterminato.

Advertising

Linkiesta : Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi - elio_vito : La nostra è una società politica e giornalistica assai volubile, si è passati in un attimo dalla solidarietà alla… - marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - Maxwell51410 : @GiuseppeConteIT Il marciume a questo livello sta uccidendo la nostra nazione. Occorre il coraggio per ribellarsi.… - libellula58 : RT @ElioLannutti: Manovra, Travaglio a La7: “Cosa deve fare un sindacato se non uno sciopero generale? La situazione è grave come ai tempi… -