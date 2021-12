Italiano | «Attenti a Ribery | è ancora un campione»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Abbiamo visto alcuni spezzoni delle gare della Salernitana: quandosi allarga a sinistra per venire dentro al campo sa mettere bene i compagni davanti alla porta e sa saltare l’avversario. Dobbiamo tenere botta quando lo si affronta, dal momento che crea superiorità si può andare in difficoltà. Stabene, è un giocatore che determina. E’ uno dei pericoli maggiori nella gara di domani”. Così Vincenzo, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della partita di campionato contro la Salernitana, domani alle 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha preso la parola nella sala stampa dello stadio Franchi nel giorno del suo compleanno. La Fiorentina ormai non si pone limiti, e la ricetta di Italiano per il successo è semplice: lavorare e ancora lavorare, con grinta e più determinazione del giorno precedente.