Insigne al Toronto in MLS | il sostituto è già a Napoli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lorenzoal, il club canadese fa sul serio. Secondo Tuttosport ilè già aled è Adam Ounas. Il calciatore algerino ha giocato titolare con il Leicester in Europa League. Una buona prestazione quella di Ounas che ha segnato anche un gol. Il talento dell’attaccante algerino è fuori da ogni dubbio, con Spalletti ha trovato fiducia, ora si spera che trovi anche la giusta continuità di rendimento. Secondo Tuttosport Ounas potrebbe essere ildi, qualora non riuscisse a rinnovare il contratto con il. Ounas ha fatto un’ottima impressione con il Leicester, sottolineato anche dai grandi applausi del pubblico accorso allo stadio Diego Armando Maradona. Una prova di tecnica, sacrificio e cuore, come quella di tutti gli ...

Advertising

ilsidero : Ripensando solo ed esclusivamente all'outfit di Lorenzo Insigne. Cappello a grande puffo, mascherina sotto il naso,… - eia58 : RT @LorenzoRaz51: Ho trovato scritto da qualche parte: ' Insigne va al Toronto ( Canada) ha accettato un'offerta bomba ', da tifoso- sporti… - LorenzoRaz51 : Ho trovato scritto da qualche parte: ' Insigne va al Toronto ( Canada) ha accettato un'offerta bomba ', da tifoso-… - SeEarn : DIARIO AS – INSIGNE, L’OFFERTA DEL TORONTO È MONSTRE: 15 MILIONI NETTI! #Insigne #offerta #Toronto #MLS #monstre… - NCN_it : DIARIO AS – INSIGNE, L’OFFERTA DEL TORONTO È MONSTRE: 15 MILIONI NETTI! #Insigne #offerta #Toronto #MLS #monstre… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ULTIM'ORA " Tweet del Napoli sulle condizioni di Lozano, ilfa sul serio. Offerto ingaggio da 15 milioni a stagione CONTENUTI EXTRA ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ULTIM'ORA " Tweet del Napoli sulle condizioni di Lozano, ilfa sul serio. Offerto ingaggio da 15 milioni a stagione CONTENUTI EXTRA ...Al momento, stando a quanto trapela dalla Spagna, l'offerta ufficiale del Toronto per Insigne non sarebbe ancora arrivata, ma se l'ingaggio da 15 milioni netti a stagione dovesse essere confermato, l' ...Il rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli continua a tardare e continuano così le voci di un possibile futuro in Major League, a Toronto, per il ...