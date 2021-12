Guerra: «Io dal governo considero la protesta più che legittima» (Di sabato 11 dicembre 2021) Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Mef, lei è l’unica esponente del governo a non criticare la scelta dello sciopero generale fatta da Cgil e Uil. considero lo sciopero legittimo frutto di una autonoma valutazione che ha portato a decidere questa forma di protesta. Io però do una doppia valutazione rispetto a Cgil e Uil. Sulla legge di bilancio la penso diversamente perché è una manovra espansiva, per la crescita, con scelte importanti sul welfare anche se ci stiamo adoperando per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 dicembre 2021) Maria Cecilia, sottosegretaria al Mef, lei è l’unica esponente dela non criticare la scelta dello sciopero generale fatta da Cgil e Uil.lo sciopero legittimo frutto di una autonoma valutazione che ha portato a decidere questa forma di. Io però do una doppia valutazione rispetto a Cgil e Uil. Sulla legge di bilancio la penso diversamente perché è una manovra espansiva, per la crescita, con scelte importanti sul welfare anche se ci stiamo adoperando per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

