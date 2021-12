Green pass revocato a chi è positivo, pronta la riforma (Di venerdì 10 dicembre 2021) pronta la riforma del sistema del che sospende la certificazione quando una persona vaccinata risulta positiva a un tampone. Prima dell'attivazione di questa procedura, che dovrebbe essere scontata, è ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)ladel sistema del che sospende la certificazione quando una persona vaccinata risulta positiva a un tampone. Prima dell'attivazione di questa procedura, che dovrebbe essere scontata, è ...

Advertising

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - rodolfocorrenti : RT @danyrossoverde: Chi mi sa spiegare, se uno è vaccinato e dicono sono il 90% perché serve il Green pass? quando gli stessi non saranno… - IBattani : RT @IPredicatore: Troppi positivi con Green pass valido, il ministero: “Pronti ad attivare la revoca del certificato”. Finalainisce finisce… -