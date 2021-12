Frasi per matrimonio, le dediche più belle (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco una raccolta delle più belle Frasi da inserire negli auguri per un matrimonio. Citazioni, aforismi e dediche originali Il matrimonio di una persona cara è sempre un evento magico da curare in ogni minimo dettaglio, si sa per un giorno importante on piò mancare una dedica altrettanto importante: ecco quindi una raccolta delle migliori Frasi e citazioni da dedicare per le nozze. Complicità, amore e dialogo siano le tre pietre miliari del vostro rapporto. Auguri di cuore. La gioia che traspare oggi nei vostri occhi, vi accompagni per tutta la vostra vita. Un sì che segna il primo passo di un lungo cammino tutto da vivere. Siate sempre così innamorati e complici, sostenendovi quando le difficoltà della vita si presenteranno e sembreranno farvi vacillare. Il vostro amore ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco una raccolta delle piùda inserire negli auguri per un. Citazioni, aforismi eoriginali Ildi una persona cara è sempre un evento magico da curare in ogni minimo dettaglio, si sa per un giorno importante on piò mancare una dedica altrettanto importante: ecco quindi una raccolta delle migliorie citazioni da dedicare per le nozze. Complicità, amore e dialogo siano le tre pietre miliari del vostro rapporto. Auguri di cuore. La gioia che traspare oggi nei vostri occhi, vi accompagni per tutta la vostra vita. Un sì che segna il primo passo di un lungo cammino tutto da vivere. Siate sempre così innamorati e complici, sostenendovi quando le difficoltà della vita si presenteranno e sembreranno farvi vacillare. Il vostro amore ...

