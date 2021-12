Fitch mette Evergrande e Kaisa in default selettivo. Timori sull'immobiliare cinese (Di venerdì 10 dicembre 2021) Evergrande è inadempiente e balla sul default. Fitch ha tagliato il rating del colosso immobiliare cinese da “C” a “Rd”, cioè restricted default, a causa del mancato pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni. A risentirne i mercati asiatici e dell’area del Pacifico, già condizionati dalle perdite di Wall Street e dalle attese per il rilascio delle inflazioni Usa. Stesso destino per Kaisa, uno sviluppatore più piccolo che ha fallito il rimborso di un’obbligazione da 400 milioni di dollari, che ha visto il rating tagliato da Fitch a ‘restricted default’. “Il rischio di Evergrande è un incidente di mercato. Dovrebbe essere trattato - ha detto il governatore della Banca centrale cinese Yi Gang - in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)è inadempiente e balla sulha tagliato il rating del colossoda “C” a “Rd”, cioè restricted, a causa del mancato pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni. A risentirne i mercati asiatici e dell’area del Pacifico, già condizionati dalle perdite di Wall Street e dalle attese per il rilascio delle inflazioni Usa. Stesso destino per, uno sviluppatore più piccolo che ha fallito il rimborso di un’obbligazione da 400 milioni di dollari, che ha visto il rating tagliato daa ‘restricted’. “Il rischio diè un incidente di mercato. Dovrebbe essere trattato - ha detto il governatore della Banca centraleYi Gang - in ...

