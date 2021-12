Eppur si muove! Forte attenzione per AI | Blockchain e IoT Finalmente

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo economico dell’Italia e dell’Europa In linea con la strategia europea, che riconosce l’IA come un’area di importanza strategica, visto il potenziale del settore di diventare una delle chiavi di successo per lo sviluppo economico futuro dell’Unione, è stato adottato, in Italia, il Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024, frutto del lavoro congiunto del Ministero dell’Università e della Ricerca, del MISE e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto del gruppo di lavoro sulla Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale. L’obbligo di un radicale aggiornamento della strategia nazionale per l’IA si è reso necessario dopo una analisi del contesto nazionale ed un confronto internazionale, che ha evidenziato delle lacune che necessariamente dovevano essere colmate. Il divario ...