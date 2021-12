Di Lorenzo: non solo stakanovista ma anche jolly (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le numerose assenze con cui Luciano Spalletti deve fare i conti in questa fase di stagione, spicca la figura di un calciatore che è praticamente sempre stato presente da inizio campionato. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, vero totem della retroguardia partenopea e sempre più leader della squadra azzurra. Nonostante a lui non sia mai stato concesso un minuto di riposo da questa estate, tra l’azzurro del Napoli e quello della Nazionale, il suo rendimento non è mai andato a calare. Salvo piccole disattenzioni, infatti, le sue prestazioni lo incoronano ormai come uno dei terzini più interessanti della Serie A e non solo. Tutto oro che cola per la squadra azzurra, che ha puntato su di lui fin da subito dopo il suo primo anno in A con la maglia dell’Empoli. Da Euro2020 a oggi senza mai fermarsi L’esterno gioca ormai senza sosta dal 16 giugno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le numerose assenze con cui Luciano Spalletti deve fare i conti in questa fase di stagione, spicca la figura di un calciatore che è praticamente sempre stato presente da inizio campionato. Si tratta di Giovanni Di, vero totem della retroguardia partenopea e sempre più leader della squadra azzurra. Nonostante a lui non sia mai stato concesso un minuto di riposo da questa estate, tra l’azzurro del Napoli e quello della Nazionale, il suo rendimento non è mai andato a calare. Salvo piccole disattenzioni, infatti, le sue prestazioni lo incoronano ormai come uno dei terzini più interessanti della Serie A e non. Tutto oro che cola per la squadra azzurra, che ha puntato su di lui fin da subito dopo il suo primo anno in A con la maglia dell’Empoli. Da Euro2020 a oggi senza mai fermarsi L’esterno gioca ormai senza sosta dal 16 giugno ...

