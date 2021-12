Covid Svizzera, verso nuove chiusure ma impianti sci rimangono aperti (Di venerdì 10 dicembre 2021) verso l’introduzione di misure più stringenti per contenere l’epidemia di Covid anche in Svizzera dove comunque gli impianti delle stazioni sciistiche rimarranno aperti. I viaggiatori in arrivo dall’estero dovranno esibire il risultato negativo di un test molecolare, anche se sono vaccinati. Il ministro della Sanità, Alain Berset, ha anticipato possibili altri limiti per le persone non vaccinate, l’estensione dell’obbligo dell’uso della mascherina, e la chiusura di ristoranti, bar e centri benessere. Una decisione finale sarà presa entro martedì. In discussione, vi è anche la possibilità di limitare a cinque gli ospiti delle case private, in presenza di un non vaccinato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)l’introduzione di misure più stringenti per contenere l’epidemia dianche indove comunque glidelle stazioni sciistiche rimarranno. I viaggiatori in arrivo dall’estero dovranno esibire il risultato negativo di un test molecolare, anche se sono vaccinati. Il ministro della Sanità, Alain Berset, ha anticipato possibili altri limiti per le persone non vaccinate, l’estensione dell’obbligo dell’uso della mascherina, e la chiusura di ristoranti, bar e centri benessere. Una decisione finale sarà presa entro martedì. In discussione, vi è anche la possibilità di limitare a cinque gli ospiti delle case private, in presenza di un non vaccinato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

disinformatico : Per quelli che mi chiedono come si sta qui in Svizzera col Covid, una parola: triage. All’Inselspital 'il persona… - Adnkronos : #Covid #Svizzera, verso nuove chiusure ma impianti sci rimangono aperti. - fisco24_info : Covid Svizzera, verso nuove chiusure ma impianti sci rimangono aperti: Entro martedì il possibile annuncio di altre… - italiaserait : Covid Svizzera, verso nuove chiusure ma impianti sci rimangono aperti - solounastella : RT @LuMo71: Rischio contagio covid 6 volte maggiore nelle aule scolastiche poco ventilate rispetto a quelle meglio ventilate È un risultat… -