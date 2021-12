Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora una volta la regia del Grande Fratello Vip 6 è stata protagonista di uno scandalo destinato a indignare non poco i telespetattori. Poco fa, quando è giunta l’ora di svegliare i concorrenti che dormivano ancora, un autore per l’ennesima volta si è dimenticato il microfono aperto. Fin qui nulla di grave, se non fosse che nel mentre ha bestemmiato; una bestemmia in piena regola, un “po**o d**” che ha lasciato senza parole il pubblico davanti al televisore. Sappiamo che in caso di bestemmia, i concorrenti del GF Vip vengono eliminati senza possibilità di perdono: cosa succederà invece all’autore che ha bestemmiato? Sarà licenziato? Farà pubblica ammenda o semplicemente Alfonso Signorini chiederà scusa al pubblico? Staremo a vedere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora una volta la regia del Grande Fratello Vip 6 è stata protagonista di uno scandalo destinato a indignare non poco i telespetattori. Poco fa, quando è giunta l’ora di svegliare i concorrenti che dormivano ancora, unper l’ennesima volta si è dimenticato il microfono aperto. Fin qui nulla di grave, se non fosse che nel mentre hato; unain piena regola, un “po**o d**” che ha lasciato senza parole il pubblico davanti al televisore. Sappiamo che in caso di, i concorrenti del GF Vip vengono eliminati senza possibilità di perdono: cosa succederà invece all’che hato? Sarà licenziato? Farà pubblica ammenda o semplicemente Alfonso Signorini chiederà scusa al pubblico? Staremo a vedere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

