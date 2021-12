Call of Juarez: Gunslinger gratis su Steam (Di venerdì 10 dicembre 2021) Call of Juarez: Gunslinger è un vero omaggio ai racconti del selvaggio West e il miglior gioco di Call of Juarez. Scaricalo gratuitamente su Steam fino al 14 dicembre 2021 alle 19:00 RIGUARDO AL GIOCO: Dalla polvere di una miniera d’oro allo sporco di un saloon, Call of Juarez® Gunslinger è un vero omaggio ai racconti del selvaggio West. Vivi l’epico e violento viaggio di uno spietato cacciatore di taglie sulle tracce dei più famigerati fuorilegge del West. Sfocando i confini tra l’uomo e il mito, questa avventura fatta di incontri memorabili svela la verità non raccontata dietro alcune delle più grandi leggende del Vecchio West. Caratteristiche principali: Incontra i leggendari fuorilegge Billy the Kid, Pat Garrett, Jesse James… ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 10 dicembre 2021)ofè un vero omaggio ai racconti del selvaggio West e il miglior gioco diof. Scaricalo gratuitamente sufino al 14 dicembre 2021 alle 19:00 RIGUARDO AL GIOCO: Dalla polvere di una miniera d’oro allo sporco di un saloon,ofè un vero omaggio ai racconti del selvaggio West. Vivi l’epico e violento viaggio di uno spietato cacciatore di taglie sulle tracce dei più famigerati fuorilegge del West. Sfocando i confini tra l’uomo e il mito, questa avventura fatta di incontri memorabili svela la verità non raccontata dietro alcune delle più grandi leggende del Vecchio West. Caratteristiche principali: Incontra i leggendari fuorilegge Billy the Kid, Pat Garrett, Jesse James… ...

