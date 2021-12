“Babbo Natale non esiste”: le scuse del vescovo sono peggiori della gaffe (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con grande stupore di quanti, adulti e bambini, stavano ascoltando la sua messa, il vescovo della Diocesi di Noto (Siracusa), Antonio Staglianò, aveva detto davanti a tutti: “No, Babbo Natale non esiste”. “Anzi – aveva aggiunto – il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari”. Un’esternazione che ha spezzato i sogni dei bambini presenti e fatto arrabbiare alcuni genitori, arrivata proprio a ridosso delle festività. Le spiegazioni del vescovo su “Babbo Natale non esiste” Sollevatosi il caso, Staglianò a provato a raddrizzare il tiro, provando a fornire spiegazioni su cosa intendesse dire: “Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica – ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con grande stupore di quanti, adulti e bambini, stavano ascoltando la sua messa, ilDiocesi di Noto (Siracusa), Antonio Staglianò, aveva detto davanti a tutti: “No,non”. “Anzi – aveva aggiunto – il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari”. Un’esternazione che ha spezzato i sogni dei bambini presenti e fatto arrabbiare alcuni genitori, arrivata proprio a ridosso delle festività. Le spiegazioni delsu “non” Sollevatosi il caso, Staglianò a provato a raddrizzare il tiro, provando a fornire spiegazioni su cosa intendesse dire: “Ho detto chenon è una persona storica – ha ...

Advertising

Corriere : Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Gen... - La7tv : #lariachetira Il giurista Ugo #Mattei: 'Lo sanno tutti che esercito il dubbio critico e che non credo a Babbo Natal… - THEREALGUE : @_E_C_U_R_B @ruee126 Babbo Natale, tu al massimo twitti da seduto - paolocol1 : RT @angelovo1: @fanpage Non poteva dire che dio non esiste,allora se l'è presa con Babbo Natale.. - drsmoda : RT @PicodaMirandola: Letterina a Babbo Natale: Per Natale se puoi fammi un regalo ??? -