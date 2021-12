Atletica, Europei cross 2021 in tv: dove vederli gratis e in chiaro. Orari e programma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre si disputeranno gli Europei 2021 di cross (corsa campestre). Saranno i pratoni di Dublino (Irlanda) a ospitare l’ultimo grande appuntamento di questa intensa stagione di Atletica leggera. Condizioni climatiche sicuramente molto difficili e che faranno la differenza nelle sette gare in programma. L’Italia proverà a essere grande protagonista soprattutto con Yeman Crippa tra i seniores (bronzo due anni fa) e con Nadia Battocletti tra le under 23 (ha vinto per due volte il titolo tra le under 20). In programma le seguenti gare: seniores maschile e femminile, under 23 maschile e femminile, under 20 maschile e femminile, la staffetta mista. Tra le grandi stelle figurano i fratelli norvegesi Jakob e Filip Ingebrigtsen, lo spagnolo Adel Mechaal, il turco Aras Kaya. Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre si disputeranno glidi(corsa campestre). Saranno i pratoni di Dublino (Irlanda) a ospitare l’ultimo grande appuntamento di questa intensa stagione dileggera. Condizioni climatiche sicuramente molto difficili e che faranno la differenza nelle sette gare in. L’Italia proverà a essere grande protagonista soprattutto con Yeman Crippa tra i seniores (bronzo due anni fa) e con Nadia Battocletti tra le under 23 (ha vinto per due volte il titolo tra le under 20). Inle seguenti gare: seniores maschile e femminile, under 23 maschile e femminile, under 20 maschile e femminile, la staffetta mista. Tra le grandi stelle figurano i fratelli norvegesi Jakob e Filip Ingebrigtsen, lo spagnolo Adel Mechaal, il turco Aras Kaya. Di ...

