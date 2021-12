Atalanta-Villarreal 2-3 | gol e highlights

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non basta all’la reazione nel secondo tempo, ildi Unai Emery vince la sfida diretta per un posto agli ottavi di Champions, grazie alla doppietta di Danjuma e al gol di Capoue. La squadra di Gasperini è un po’ sfortunata, ma soprattutto commette troppi errori sotto porta e non riesce a rientrare.

Oltre alla beffa, già, perché oltre al sogno svanito dell'ottavo di Champions che pareva a portata di mano per la sua, al rientro a casa dopo il k.o. col, Luis Muriel ha avuto anche la spiacevole sorpresa di scoprire che i ladri avevano fatto 'visita' alla sua abitazione.Danjuma complica subito la serata dell'sfruttando l'erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e ilsi trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte dei nerazzurri è ...Atalanta Villarreal: partita valida per la numero 6 della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita è in programma il 08-12-2021 alle ore 21:00 sulla piattaforma Amazon Prime Video .Il centrocampista dell’Atalanta: “Analizzeremo quello che abbiamo sbagliato e poi penseremo all’Europa League” C’è tanta amarezza nelle parole di Remo Freuler che analizza la sconfitta rimediata ieri ...