Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale | “Giorni lunghissimi | le parole non bastano per ringraziare tutti Mi avete fatto sentire a casa”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un letto dicon la scritta: “Digiuno” e un cartellino: “. 30/11/21. Risonanza addome”. Poi un lungo messaggio via social: “Diecipossono essere. Non basterebbero però lepertutto il team dell’Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, micome a”. Questi gli ingredienti della Instagram story pubblicata dal fidanzato di Belén Rodriguez oggi 10 dicembre. Niente più. Cos’è accaduto? L’ex hairstylist non ne haesplicitamente riferimento ma potrebbe essere ragionevole pensare che il suo ricovero abbia a che ...

Sembra che la crisi, tra Belen Rodriguez e, non sia ancora finita. Per carità: tutte supposizioni, per adesso. Ma ai fan della coppia non sfuggono vari indizi. Andiamo per gradi. A quanto pare, visto che il Natae è alle ...... hanno notato una stranezza nell'ultima storia di Belen Rodriguez: nell'elenco dei familiari inclusi negli addobbi di Natale della showgirlmanca clamorosamente. I due passeranno ...Antonino Spinalbese ha lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato per circa 10 giorni a Milano ma sembra che trascorrerà il Natale lontano da Belen. Antonino Spinalbese è uscito dall’ospedale Attrave ...Antonino Spinalbese ha passato, o sta passando non è ancora ben chiaro, molti giorni in ospedale: a darne notizia è il diretto interessato sul suo profilo Instagram, cogliendo l'occasione per ...