Alex Belli fa una rivelazione shock su Delia Duran, parla di “coppie aperte” e spiega: “A lei Soleil piace” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alex Belli sta destando clamore nella casa del Grande Fratello Vip per via delle sue dichiarazioni in merito al suo matrimonio, che a quanto pare sarebbe caratterizzato da alcuni elementi per ora tenuti segreti al pubblico. L’ex attore di Centovetrine parla di un rapporto fuori dal comune e rivela quale sarebbe il vero pensiero di Delia Duran su Soleil Stasi. Stando alle sue parole, la situazione sarebbe ben diversa da quanto emerso nelle puntate in diretta. Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “È apertissima di mentalità” Alex Belli si confessa con il chirurgo amico dei vip, Giacomo Urtis e parla del suo matrimonio e di quanto sta accadendo fra lui e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)sta destando clamore nella casa del Grande Fratello Vip per via delle sue dichiarazioni in merito al suo matrimonio, che a quanto pare sarebbe caratterizzato da alcuni elementi per ora tenuti segreti al pubblico. L’ex attore di Centovetrinedi un rapporto fuori dal comune e rivela quale sarebbe il vero pensiero disuStasi. Stando alle sue parole, la situazione sarebbe ben diversa da quanto emerso nelle puntate in diretta.sulla moglie: “È apertissima di mentalità”si confessa con il chirurgo amico dei vip, Giacomo Urtis edel suo matrimonio e di quanto sta accadendo fra lui e ...

Advertising

vincycernic2 : Connessioni telepatiche ed epidermiche ALEX BELLI CANCELLANDO LA VERSIONE DI 'A TE' DI JOVANOTTI #GFVIP - __francy______ : RT @Faby02143334: Biagio: l'importante che porti rispetto a Delia e Soleil, poi per il resto fai quel che cazzo vuoi Alex Belli' QUEST'UOM… - Paolo2571 : @uominiedonne alex belli & gemma.. per favore metteteli insieme nella stessa trasmissione.. almeno il teatrino lo v… - santanaslam : Questo Biagio è un Alex Belli che non fa ridere, si alliscia tutti #gfvip - folkm0re : i dildi nella collezione di Alex belli -