Walker: Jared Padalecki produrrà il prequel Walker: Independence per The CW (Di giovedì 9 dicembre 2021) In arrivo un prequel della serie Walker intitolato Walker: Independence; lo show prodotto da Jared Padalecki sarà ambientato a fine 1800. L'universo di Walker si espanderà con una nuova serie per The CW, la rete americana si prepara a sviluppare un prequel intitolato Walker: Independence, storia delle origini che vedrà Jared Padalecki in veste di produttore esecutivo. Scritta da Seamus Fahey da una storia firmata con la creatrice di Walker Anna Fricke, Walker: Independence sarà ambientata a fine 1800. Al centro della storia troviamo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) In arrivo undella serieintitolato; lo show prodotto dasarà ambientato a fine 1800. L'universo disi espanderà con una nuova serie per The CW, la rete americana si prepara a sviluppare unintitolato, storia delle origini che vedràin veste di produttore esecutivo. Scritta da Seamus Fahey da una storia firmata con la creatrice diAnna Fricke,sarà ambientata a fine 1800. Al centro della storia troviamo ...

