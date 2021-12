“Volevo solo fare una provocazione”: a Non è l’Arena il no-vax con il braccio di silicone – VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) La vicenda del dentista no-vax che si è presentato all’hub vaccinale di Biella con una protesi di silicone al braccio per avere il Green Pass vaccinale senza però farsi inoculare il vaccino, è sulla bocca di tutti da diversi giorni. Leggi anche -> Si presenta con una protesi in silicone per evitare l’inoculazione del vaccino: 50enne denunciato Guido Russo, questo il nome del dentista di Biella, si è presentato in diretta tv a ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti, raccontando le motivazioni che stanno dietro a questo suo gesto. Ma appena arrivato in studio c’è già stata la prima minaccia di lasciare lo studio da parte di uno degli ospiti. Si tratta di Roberto D’Agostino, l’uomo dietro a ‘Dagospia’, che come vede l’arrivo di Russo annuncia: “Ma è quello con il braccio di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 9 dicembre 2021) La vicenda del dentista no-vax che si è presentato all’hub vaccinale di Biella con una protesi dialper avere il Green Pass vaccinale senza però farsi inoculare il vaccino, è sulla bocca di tutti da diversi giorni. Leggi anche -> Si presenta con una protesi inper evitare l’inoculazione del vaccino: 50enne denunciato Guido Russo, questo il nome del dentista di Biella, si è presentato in diretta tv a ‘Non è’ di Massimo Giletti, raccontando le motivazioni che stanno dietro a questo suo gesto. Ma appena arrivato in studio c’è già stata la prima minaccia di lasciare lo studio da parte di uno degli ospiti. Si tratta di Roberto D’Agostino, l’uomo dietro a ‘Dagospia’, che come vede l’arrivo di Russo annuncia: “Ma è quello con ildi ...

