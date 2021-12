Vidal: «Cessione Samp? Servono 4 mesi. In cinque interessati ma non Vialli» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dal giorno dell’arresto di Massimo Ferrero ho ricevuto cinque manifestazioni di interesse per la Sampdoria”. Lo dice all’ANSA Gianluca Vidal, proprietario legale del club attraverso il trust Rosen. “Prima di sedermi ad un tavolo chiedo tre cose: chi è l’effettivo soggetto interessato, la sua disponibilità economica e la tracciabilità delle sue risorse finanziarie. Verifiche che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dal giorno dell’arresto di Massimo Ferrero ho ricevutomanifestazioni di interesse per ladoria”. Lo dice all’ANSA Gianluca, proprietario legale del club attraverso il trust Rosen. “Prima di sedermi ad un tavolo chiedo tre cose: chi è l’effettivo soggetto interessato, la sua disponibilità economica e la tracciabilità delle sue risorse finanziarie. Verifiche che L'articolo

Advertising

Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Vidal: «Cessione Samp? Servono 4 mesi. In cinque interessati ma non Vialli» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Vidal: «Cessione Samp? Servono 4 mesi. In cinque interessati ma non Vialli»: “Dal giorno dell’… - CalcioFinanza : Vidal: «Cessione Samp? Servono 4 mesi. In cinque interessati ma non Vialli» - SampNews24 : #Sampdoria, #Vidal: «Cessione in 5 mesi. #Vialli? Nessun contatto» - Ste_Gualdoni : RT @it_inter: L'Inter punta a risparmiare grazie a tre contratti insostenibili: #Eriksen verrà svincolato, separazione da #Sanchez e #Vidal… -