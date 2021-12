Ucciso un professore a Tarquinia, arrestato un uomo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per l’omicidio di un professore, è stato arrestato un uomo. L’omicidio è avvenuto martedì a Tarquinia in provincia di Viterbo. Il professore è stato freddato con un colpo di pistola da un uomo che oggi è stato identificato e posto in stato di fermo. Ucciso un professore a Tarquinia: ecco cos’è successo Il presunto assassino è stato colto da malore e trasferito d’urgenza all’ospedale Becolle di Viterbo. La svolta alle indagini per l’omicidio del professore è stata data molto probabilmente dalle immagine catturate da una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso la scena dell’omicidio. I fatti A dare l’allarme del ritrovamento del cadavere dell’uomo è stato probabilmente un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per l’omicidio di un, è statoun. L’omicidio è avvenuto martedì ain provincia di Viterbo. Ilè stato freddato con un colpo di pistola da unche oggi è stato identificato e posto in stato di fermo.un: ecco cos’è successo Il presunto assassino è stato colto da malore e trasferito d’urgenza all’ospedale Becolle di Viterbo. La svolta alle indagini per l’omicidio delè stata data molto probabilmente dalle immagine catturate da una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso la scena dell’omicidio. I fatti A dare l’allarme del ritrovamento del cadavere dell’è stato probabilmente un ...

