The Ferragnez in terapia di coppia, le lacrime di Chiara: “Mi sento esclusa e inutile” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù” inizia con queste parole lo sfogo di Chiara Ferragni nella prima seduta di terapia di coppia. Lei e Fedez entrano nello studio del professionista che deve aiutarli con la terapia di coppia, il tutto ripreso anche dalle telecamere di Prime Video. Da oggi infatti, la serie The Ferragnez, racconta quello che non sappiamo di Chiara e Federico. Una serie in cui tutta la famiglia, in particolare la coppia, si mostra senza filtri. Forse proprio per questo si parte con la terapia di coppia. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù” inizia con queste parole lo sfogo diFerragni nella prima seduta didi. Lei e Fedez entrano nello studio del professionista che deve aiutarli con ladi, il tutto ripreso anche dalle telecamere di Prime Video. Da oggi infatti, la serie The, racconta quello che non sappiamo die Federico. Una serie in cui tutta la famiglia, in particolare la, si mostra senza filtri. Forse proprio per questo si parte con ladi. ...

