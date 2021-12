Spalletti e il tuffo a terra: "Ho fatto una brutta figura, ma..." (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti dopo il 3 - 2 sul Leicester: "Partita di livello contro un avversario scomodo" Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Lucianodopo il 3 - 2 sul Leicester: "Partita di livello contro un avversario scomodo"

Europa League, Spalletti esulta tuffandosi: "L'avevo promesso" ...che non gli era andata bene e allora gli ho detto "Fai un altro gol e mi tuffo in campo". Ho dovuto aspettare la fine della partita perché dopo il 3 - 2 mi avrebbero visto in tanti...". Spalletti è ...

Spalletti e il tuffo a terra: "Ho fatto una brutta figura, ma..." Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti dopo il 3 - 2 sul Leicester: "Partita di livello contro un avversario scomodo"

Europa League, Spalletti e il tuffo sull'erba del Maradona: "L'avevo promesso ad Elmas" EUROPA LEAGUE - L'allenatore del Napoli dopo il successo dei partenopei sul Leicester: "Politano oggi l’avrei fatto giocare, ma si è sentito male nel pomeriggio ...

Spalletti: "Partita di livello. Avevo promesso il tuffo a Elmas.." Le parole del mister azzurro dopo la vittoria sul Leicester per 3-2 e la conseguente qualificazione agli ottavi di Europa League.

