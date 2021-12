“Sono entrato nel pub con il Qr del Conad”: la falla nel Green Pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel delirio del sabato torinese, l’ultimo prima dell’entrata in vigore delle nuove norme per contrastare la diffusione del Covid, tanti affari per pub e locali notturni ma sui controlli si è sfiorato il ridicolo. “Ho visto un ragazzo entrare con il Qr della Conad, mentre qualcuno si è fatto Passare il telefono da un amico ed è poi entrato tranquillamente nel locale. Tanto l’addetto alla sicurezza verificava solo l’esistenza di un Qr code” ci dichiara Cristina, impiegata di 30 anni, insieme ai suoi amici. Indubbiamente per i locali e discoteche il problema delle verifiche dei telefonini di centinaia di persone non è semplice, sia sotto l’aspetto pratico tecnico che per quello normativo. Si pensi ai margini operativi delle non meglio specificate figure preposte al controllo. E l’addetto ai controlli in ogni caso non potrebbe ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel delirio del sabato torinese, l’ultimo prima dell’entrata in vigore delle nuove norme per contrastare la diffusione del Covid, tanti affari per pub e locali notturni ma sui controlli si è sfiorato il ridicolo. “Ho visto un ragazzo entrare con il Qr della, mentre qualcuno si è fattoare il telefono da un amico ed è poitranquillamente nel locale. Tanto l’addetto alla sicurezza verificava solo l’esistenza di un Qr code” ci dichiara Cristina, impiegata di 30 anni, insieme ai suoi amici. Indubbiamente per i locali e discoteche il problema delle verifiche dei telefonini di centinaia di persone non è semplice, sia sotto l’aspetto pratico tecnico che per quello normativo. Si pensi ai margini operativi delle non meglio specificate figure preposte al controllo. E l’addetto ai controlli in ogni caso non potrebbe ...

