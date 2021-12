Sollevamento pesi | Mondiali 2021 | Tunisia e Corea del Sud si aggiudicano gli ori di oggi

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Prosegue l’edizionedeidi, che in quel di Tashkent (Uzbekistan) hanno assegnato due titoli, iniziando dalla competizione riservata ai -55 kg femminili, dove la tunisina Ghofrane Belkhir ha trionfato sollevando ben 92 kg di strappo e 111 kg di slancio, per un totale di 203 kg. Stessa misura per la nigeriana Adijat Olarinoye, che con 113 kg si è aggiudicata l’oro nello strappo, con il podio completato dai 201 kg dell’ucraina Svitlana Samulyak, composti da 91 kg validi di strappo e 110 di slancio Nei -61 kg maschili si è invece distinto il giovaneno Rok Shin, che dopo tre prove valide ha alzato il peso di 132 kg nello strappo, ripetendosi poi a 156 kg nello slancio, fallendo un tentativo poi a 164 kg, per un totale di 288 kg. Seconda piazza dunque per il georgiano ...