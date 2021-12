Sciopero generale, stop dell’Authority: “Lo dovete riprogrammare, viola le norme”. Cgil e Uil tirano dritto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cancellare lo Sciopero generale proclamato per il prossimo 16 dicembre e riprogrammarlo. È lo stop che arriva dalla commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’Authority ha scritto a Cgil e Uil chiedendo di riformulare la data entro cinque giorni. Il motivo: lo Sciopero così come è stato indetto viola le norme. Per quanto riguarda il settore Poste e igiene ambientale, non rispetta neanche il periodo di franchigia durante il quale non possono essere proclamati scioperi: la regolamentazione nel servizio postale infatti esclude ogni azione di mobilitazione nei giorni di pagamento dell’Imu, che quest’anno cade proprio il 16 dicembre. Mentre nel settore dell’Igiene ambientale l’accordo nazionale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cancellare loproclamato per il prossimo 16 dicembre e riprogrammarlo. È loche arriva dalla commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali. L’Authority ha scritto ae Uil chiedendo di riformulare la data entro cinque giorni. Il motivo: locosì come è stato indettole. Per quanto riguarda il settore Poste e igiene ambientale, non rispetta neanche il periodo di franchigia durante il quale non possono essere proclamati scioperi: la regolamentazione nel servizio postale infatti esclude ogni azione di mobilitazione nei giorni di pagamento dell’Imu, che quest’anno cade proprio il 16 dicembre. Mentre nel settore dell’Igiene ambientale l’accordo nazionale ...

