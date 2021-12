Quirinale, Letta si prepara per Atreju: «Spero in una maggioranza larga, anche con la Meloni» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Pd abbandona la trincea? Per l’elezione del capo dello Stato “io sono per una maggioranza larga, se si riuscisse a comprendere anche l’opposizione sarebbe positivo”. Parola di Enrico Letta, in una inedita versione dialogante e aperta al confronto. Almeno per la delicata partita del Quinale sulla quale il Nazareno non ha molte carte da giocare. Letta apre a FdI prima di Atreju maggioranza larga anche con Giorgia Meloni, dunque. Il leader del Pd distilla con grande aplomb le parole rivolte all’avversario. Noblesse oblige, visto che si prepara a varcare nel pomeriggio l’ingresso di Atreju, il Natale dei conservatori in corso a Roma. Sarà lui l’ospite d’onore della quarta giornata della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Pd abbandona la trincea? Per l’elezione del capo dello Stato “io sono per una, se si riuscisse a comprenderel’opposizione sarebbe positivo”. Parola di Enrico, in una inedita versione dialogante e aperta al confronto. Almeno per la delicata partita del Quinale sulla quale il Nazareno non ha molte carte da giocare.apre a FdI prima dicon Giorgia, dunque. Il leader del Pd distilla con grande aplomb le parole rivolte all’avversario. Noblesse oblige, visto che sia varcare nel pomeriggio l’ingresso di, il Natale dei conservatori in corso a Roma. Sarà lui l’ospite d’onore della quarta giornata della ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta Quirinale, Letta abbraccia l'ipotesi di convincere Meloni: 'Ci vuole un largo sostegno' Letta cerca un largo sostegno per il Quirinale, coinvolgendo anche il centrodestra, in particolare Giorgia Meloni Argomenti trattati La lotta per il Quirinale è sempre più accesa Al Quirinale Letta vuole l'appoggio di Meloni Il centrodestra sembra diviso per la lotta al Quirinale La lotta per un posto al Quirinale è sempre più accesa, il totonomi si allarga sempre di più e non è ...

Letta "Il Colle? Eleggere il presidente a larga maggioranza" Così Enrico Letta, segretario nazionale del PD a Corriere.it. E ha proseguito: "Da gennaio discuteremo di Quirinale, in una situazione emergenziale, è bene che il presidente o la presidente venga ...

Intervista a Letta: «Il Quirinale? Meglio una maggioranza larga anche con Meloni. E dopo l'elezione...

Marta Cartabia sul palco di Atreju (con Meloni). Foto di Pizzi Torna alla home XMarta Cartabia, Giorgia MeloniMarta Cartabia, Giorgia MeloniMarta CartabiaMarta CartabiaMarta CartabiaMarta CartabiaPiero SansonettiMarta CartabiaMarta CartabiaMarta CartabiaMarta Car ...

