Nicole Ari Parker | l’abito per la première di And Just Like That… è pura luce

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È tutto pronto: il 9 dicembre arriva finalmente su Sky And, l’attesissimo revival di Sex and the City. I fan dell’iconica serie tv Anni ’90 non stanno più nella pelle, da quando all’inizio del 2021 HBO ha annunciato che Carrie Bradsahw e le inseparabili amiche sarebbero tornate sul piccolo schermo. Una delusione, però, è stato l’addio di Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che ha deciso di non prendere parte alla serie. Ma unna nuova protagonista è pronta a prendere il suo posto. Si tratta diAri, che all’interno della serie interpreta un personaggio del tutto nuovo: Lisa Todd Wexley. E, in occasione delladi AndThat... a New York, l’attrice ha illuminato il red carpet con un abito che era ...

Advertising

NINETIESWITCH : Nicole Ari Parker supremacy purr!! #AndJustLikeThat - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Saprà farci dimenticare Samantha Jones? ?? - vogue_italia : Saprà farci dimenticare Samantha Jones? ?? - onyxishomo : @ariiii_nicole @GabrielSaporta @CobraStarship ARI ILY -

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Ari

Vogue Italia

Ma ci sono anche nuovi arrivi con l'ingresso nel cast diParker, Karen Pittman e Sarita Choudhury. Tra i nuovi protagonisti c'è un nome d'eccezione: Sara Ramirez, la dottoressa Torres di ...... come dicevamo, Samantha/ Kim Cattrall , che non ha voluto prendere parte al progetto ed è stata sostituita daParker - diventate oggi splendide cinquantenni, alle prese con i problemi ...L'attesa è terminata. Manolo Blahnik ai piedi e via.. perchè da oggi possiamo tutti tornare a sognare a New York. In una Grande mela ...S fogliare le foto del red carpet di And Just Like That, l’attesissimo reboot di Sex and the City, è una specie di supplizio per i seguenti motivi: primo, la mancanza di Kim Cattrall (AKA Samantha Jon ...